Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da Alaaddin Okumuş ve Bieganski'nin sözleşmeleri feshedildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Alaaddin Okumuş ve Jan Bieganski'nin sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 18:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da Alaaddin Okumuş ve Bieganski'nin sözleşmeleri feshedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Alaaddin Okumuş ve Jan Bieganski'nin sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Alaaddin Okumuş ile ön libero Jan Bieganski'nin sözleşmelerinin karşılıklı olarak varılan anlaşma sonunda feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Her iki futbolcuya da Sivasspor'a verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        9 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        9 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı

        Benzer Haberler

        Sivasspor, deneyimli futbolcu Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
        Sivasspor, deneyimli futbolcu Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
        Ulaş'ta aşure programı düzenlendi
        Ulaş'ta aşure programı düzenlendi
        Sivas'ta motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
        Sivas'ta motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
        Sivas'ta atık denetimleri kapsamında dört adreste temizlik yapıldı
        Sivas'ta atık denetimleri kapsamında dört adreste temizlik yapıldı
        Gemerek'te anne adaylarına eğitim verilecek
        Gemerek'te anne adaylarına eğitim verilecek
        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yaka...
        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yaka...