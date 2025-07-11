Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Özel gereksinimli Yusuf Eymen Aşık'ın polislik hayali gerçek oldu

        Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli Yusuf Eymen Aşık'ın polislik mesleğine duyduğu sevgiye kayıtsız kalmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel gereksinimli Yusuf Eymen Aşık'ın polislik hayali gerçek oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli Yusuf Eymen Aşık'ın polislik mesleğine duyduğu sevgiye kayıtsız kalmadı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 yaşındaki Yusuf Eymen'in polisleri yakından takip ettiği ve mesleğe özel ilgi duyduğunu öğrenen ekipler, kendisi ile özel bir buluşma gerçekleştirdi.

        Yusuf Eymen'i Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ziyaret eden ekipler, kendisine İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı ve trafik birimleri hakkında bilgi verdi.

        Ekipler ayrıca kendisine, özel yaptırdıkları polis yeleği, şapkası ve polis teşkilatına ait semboller ile çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hüküm...
        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hüküm...
        Müstakil evin bahçesinde biriktirilen atık malzemeler yandı
        Müstakil evin bahçesinde biriktirilen atık malzemeler yandı
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Biriktirdiği eski gazete ve dergilerdeki reklam kupürlerinden sergi açtı
        Biriktirdiği eski gazete ve dergilerdeki reklam kupürlerinden sergi açtı
        Mekanları süsleyen pampasın 'zahmetli' yolculuğu
        Mekanları süsleyen pampasın 'zahmetli' yolculuğu
        Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk, 5 yaralı
        Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk, 5 yaralı