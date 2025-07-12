Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, atletik oyunlarla kampın 13. gününü geride bıraktı.
Antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftarlar futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
Sivasspor, yeni sezon mesaisine yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
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