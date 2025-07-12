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        Sivas Sıcak Çermik'te, kadın ve erkek açık havuzlarının temeli törenle atıldı

        Sivas Belediyesi tarafından Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yapımı planlanan kadın ve erkek açık havuzlarının temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 23:02 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:02
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        Sivas Sıcak Çermik'te, kadın ve erkek açık havuzlarının temeli törenle atıldı
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        Sivas Belediyesi tarafından Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yapımı planlanan kadın ve erkek açık havuzlarının temeli törenle atıldı.

        Sivas Belediyesinin Sıcak Çermik Kaplıcası'nda bir süre önce başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Kadın ve erkek açık havuzlarının temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Adem Uzun, Sıcak Çermik'te kadim kaplıca kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

        Uzun, Sıcak Çermik Kaplıcaları'nın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Açık havuzlar, Sivas için gerçekten çok önemli bir yer teşkil ediyor. Burada çok anılar var. Ancak sağlık açısından çok önemli bir yer teşkil ediyor. Sivas iklimi sert, genelde kış aylarını yoğun olduğu bir iklime sahip. Aslında bu açık havuzlarla birlikte insanlarımızın gelip burada güneşlenmelerini, termal suya girmelerini, d vitamini almalarını sağlayacağımız bir çalışma yapmış oluyoruz." dedi.

        Eski açık havuz kültürünü tekrar canlandıracaklarını söyleyen Uzun, "Yıllar önce bu açık havuzlar yıkılmıştı, bugün itibarıyla eskisinden çok daha modern, çok daha gelişmiş kadın ve erkek ayrı bir şekilde bu havuzları inşa edeceğiz. 8 bin 850 metrekarelik bölgede bir turizm alanı tesis edeceğiz. Burada 312 metrekare kadınlar havuzu, 312 metrekare erkekler havuzu, 26'şar metrekare çocuk havuzları olmak üzere eskisinden daha geniş, daha büyük ve daha modern havuzları kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Uzun, ayrıca 335 metrekarelik kapalı alanda kadın ve erkek soyunma odaları, duş ve lavabolar, ilk yardım odası, ayak dezenfeksiyon havuzuna kadar birçok ünite yer alacağını aktararak, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda her bir havuzun yanında 142 metrekare büyüklüğünde 2 adet snack bar, yanında 150 metrekarelik 2 adet güneşlenme terası, bunlarda yine ayrı ayrı 40 adet şezlong, 20 tane de büyük şemsiyeden oluşan bir alan oluşturacağız. Projede mahremiyete çok dikkat ettik. Eskiden olduğu gibi etrafını yüksek duvarlarla öreceğiz. Çermik ile ilgili yapacağımız iki çalışma daha var. Bunların startını verdik, bahçeli evler ile ahşap evler yapacağız. Bunları da hemşerilerimize kiraya vereceğiz. Eskiden burada çadırlar vardı, bunu modern anlamda ahşap evler projemize uyarladık. Bu evleri çok küçük ücretlere senelik olarak kiraya vereceğiz. Çok sayıda karavancı geliyor. Karavan parkı kuracağız. Bu karavan parkla birlikte çok sayıda karavancımızı bu alanda misafir etmiş olacağız. Türkiye'nin en modern karavan parklarından birini oluşturacağız."

        Konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde havuzların temeli atıldı.

        Törene Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat, Merkez İlçe Başkanı Osman Kösedağ, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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