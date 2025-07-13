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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:12
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas organizasyonları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel çift kale maçla idmanını tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 1. etap Sivas kampını sonlandıracak.

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