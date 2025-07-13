Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas organizasyonları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel çift kale maçla idmanını tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 1. etap Sivas kampını sonlandıracak.
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