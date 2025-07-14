AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, aziz milletin canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla bertaraf edildiğini belirtti.

Bu tarihin, Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir direnişin adı olduğunu vurgulayan Aksu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara koşan vatandaşlarımız, tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı ellerinde sadece bayrakları ve yüreklerindeki imanla direnmiş, tarihe altın harflerle yazılacak bir destan yazmıştır." ifadesini kullandı.

Aksu, 15 Temmuz'un, sıradan bir kalkışmanın ötesinde Türkiye'nin istiklaline, istikbaline, demokrasisine, seçilmiş iradesine ve milletin öz evlatlarına karşı yapılmış alçak bir saldırı olduğunu aktararak, mesajını şöyle sürdürdü: