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        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:19
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        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksu, mesajında, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, aziz milletin canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla bertaraf edildiğini belirtti.

        Bu tarihin, Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir direnişin adı olduğunu vurgulayan Aksu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara koşan vatandaşlarımız, tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı ellerinde sadece bayrakları ve yüreklerindeki imanla direnmiş, tarihe altın harflerle yazılacak bir destan yazmıştır." ifadesini kullandı.

        Aksu, 15 Temmuz'un, sıradan bir kalkışmanın ötesinde Türkiye'nin istiklaline, istikbaline, demokrasisine, seçilmiş iradesine ve milletin öz evlatlarına karşı yapılmış alçak bir saldırı olduğunu aktararak, mesajını şöyle sürdürdü:

        "Bu millet, o karanlık geceyi aydınlığa çevirerek bir kez daha göstermiştir ki söz konusu vatan olduğunda hiçbir güç, hiçbir plan, hiçbir ihanet başarılı olamaz. Çünkü Türkiye’nin arkasında duran birlik, beraberlik ve inançla kenetlenmiş büyük bir millet vardır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, başta şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyor, bu uğurda mücadele eden tüm vatan evlatlarını şükranla anıyorum. Bu aziz milletin bir ferdi, bu kutlu davanın bir neferi olmaktan onur duyuyorum."

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