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        Şarkışla'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:16 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:16
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        Şarkışla'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Gültekin Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesine düşen leyleği fark eden mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Talip Kılıç'a bildirdi.

        Leyleği teslim alan muhtar, ilk müdahalesini yaptıktan sonra veterinere götürdü.

        Gerekli tedavileri yapılan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şarkışla Şefliği ekiplerine teslim edildi.

        Leyleği emin ellere teslim ettiği için mutlu olduğunu belirten muhtar Kılıç, "Mahallemiz sakinleri tarafından bulunan yaralı leyleği hemen veterinere götürdüm. Tedavisini yaptırdıktan sonra uçamadığını fark edince bir süre evimde misafir ettim. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ederek doğal yaşamına dönmesi için gerekli süreci başlattık. Hayvanlara sahip çıkmak insanlık görevimiz." dedi.

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