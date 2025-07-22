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        Sivas Belediyesi 568 kamerayla güvenlik ve çevre denetimi yapacak

        Sivas Belediyesi, şehir genelinde güvenlik ve çevre denetimlerini artırmak amacıyla 568 noktada yeni kamera sistemi kurarak hizmete aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:22
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        Sivas Belediyesi 568 kamerayla güvenlik ve çevre denetimi yapacak
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        Sivas Belediyesi, şehir genelinde güvenlik ve çevre denetimlerini artırmak amacıyla 568 noktada yeni kamera sistemi kurarak hizmete aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından kurulan Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi aracılığıyla, olumsuz durumlara anında müdahale edilebilecek.

        Özellikle çevre kirliliği gibi sorunlarda daha etkin denetimler yapılacak.

        Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere belediyenin ilgili diğer birimleri, şehir genelindeki denetimlerini bu sistem üzerinden yürütecek.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi'ni ziyaret ederek zabıta ekipleri ve esnaflarla telsiz üzerinden iletişim kurdu.

        Uzun, uygulamanın işleyişi hakkında bilgi vererek vatandaşların çevre duyarlılığı göstermesi çağrısında bulundu.

        Ayrıca yeni sistem ile sigara izmariti ve diğer çevre kirliliğine neden olan davranışlara karşı caydırıcı önlemler de uygulanacak.

        Belediye, 568 olan kamera sayısını yıl sonuna kadar 700'e çıkararak Sivas'ı daha temiz, güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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