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        Ulaş Müftüsü İçli, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

        Sivas'ın Ulaş İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Kur'an kurslarında kurs gören öğrencilere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:07
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        Ulaş Müftüsü İçli, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
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        Sivas'ın Ulaş İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Kur'an kurslarında kurs gören öğrencilere ziyarette bulundu.

        İlçeye bağlı Kovalı, Akkaya, Bostankaya, Kurtoğlu ve Acıyurt köylerinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında okuyan öğrencileri ziyaret eden İçli, çocuklarla bir süre sohbet etti.

        Öğrencilerden sure, dua ve ilahiler dinleyen İçli, yaz Kuran kurslarının okul çağındaki çocuklar için önemli olduğunu söyledi.

        İçli, kursa katılan öğrencileri tebrik ederek, "Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın dini eğitimlerini pekiştirmeleri ve manevi değerlerini güçlendirmeleri için büyük bir fırsattır. Bu kurslarda Kuran-ı Kerim okumayı öğrenerek, İslam'ın temel bilgilerini kavrayacaklar." dedi.

        İçli, çalışmalarından dolayı imam hatiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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