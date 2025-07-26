Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor Kulübü Başkanı Karagöl'den taraftara çağrı

        Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, taraftarları kombinelere her zamankinden daha fazla ilgi göstermeye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:35 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor Kulübü Başkanı Karagöl'den taraftara çağrı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, taraftarları kombinelere her zamankinden daha fazla ilgi göstermeye davet etti.

        Karagöl, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon kombineleri zam yapmadan satışa çıkardıklarını, ilk günden itibaren kombinesini alarak, "Ben buradayım" diyenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

        Yepyeni bir yolculuğa başladıklarını aktaran Karagöl şunları kaydetti:

        "Tribünlerin dolması, marşlarımızın yankılanması ve galibiyet coşkusunun şehre yayılması için desteğinize her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Kombinelerimiz hem online olarak hem de Hanımeli Çarşısı'ndaki Biletinial gişesinden satılmaktadır. Bu çağrıya kulak verecek binlerce Yiğido olduğuna inanıyoruz. Daha önce de söyledik, "Hedef 27 bin kombine Sivasspor'un bir kahve kadar hatırı yok mu?" Göreve geldiğimiz günden beri gecesini gündüzüne katan yönetimimiz bu şehir için varını yoğunu ortaya koymaktadır. Bu sezon bizim için bir vefa yılıdır. Gelin bu sezonu, gerçek anlamda bir vefa sezonu yapalım. Birlik olalım, beraber olalım, omuz omuza duralım. Bu sezon başarı hikayesini hep birlikte yazalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kentte orman yangını
        5 kentte orman yangını
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 'hayır şartı' gereği sünnet şöleni
        Sivas'ta 'hayır şartı' gereği sünnet şöleni
        AK Parti'li Uygur: Gönlümüz ve soframız birdir
        AK Parti'li Uygur: Gönlümüz ve soframız birdir
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Sivas'ta "Bir Sofrada Canlar" progr...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Sivas'ta "Bir Sofrada Canlar" progr...
        Sivas'ta yavru köpeğe sopayla şiddete para cezası
        Sivas'ta yavru köpeğe sopayla şiddete para cezası
        Sivas'ta köpek yavrusuna şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
        Sivas'ta köpek yavrusuna şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
        20 yıldır aileye 'yarenlik' ediyorlar
        20 yıldır aileye 'yarenlik' ediyorlar