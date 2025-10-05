Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta öğrencilerden Filistin'e, "Özgür Gazze" koreografili destek

        Sivas'ta bir okulun öğrencileri, hazırladıkları koreografiyle Filistin'e destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:31
        Sivas'ta öğrencilerden Filistin'e, "Özgür Gazze" koreografili destek
        Sivas'ta bir okulun öğrencileri, hazırladıkları koreografiyle Filistin'e destek verdi.

        Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.

        Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce olarak "Free Gaza" (Özgür Gazze) yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

