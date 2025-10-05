Sivas'ta öğrencilerden Filistin'e, "Özgür Gazze" koreografili destek
Sivas'ta bir okulun öğrencileri, hazırladıkları koreografiyle Filistin'e destek verdi.
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.
Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce olarak "Free Gaza" (Özgür Gazze) yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.
