Sivas'ta dereye devrilen traktördeki muhtar ve kardeşi ağır yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde traktörün dereye devrilmesi sonucu muhtar ve kardeşi ağır yaralandı.
Aşağıboğaz köyünde Oktay Örnek'in (38) yönetimindeki 58 ZB 934 plakalı traktör yaklaşık 80 metre yükseklikten dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Yazıkavak köyü muhtarı Oktay Örnek ile traktörde bulunan ağabeyi Remzi Örnek (42) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
