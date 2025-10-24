Habertürk
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan yeni yol yatırımları açıklaması

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek iki önemli yol projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek iki önemli yol projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

        Aksu, yazılı açıklamasında, Suşehri Şerefiye il yolu ile Suşehri, Gölova, İmranlı il yolu projelerinin yapım çalışmalarının başladığını ve yatırımların bölge ulaşımına büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

        Toplam 15,3 kilometre uzunluğundaki Suşehri Şerefiye il yolunun sathi kaplamalı tek yol standardında yapıldığını dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında 5 kilometrelik yol ve bir heyelan ıslahı çalışmalarının 2026 yılı içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Ayrıca 43 kilometre uzunluğundaki Suşehri, Gölova, İmranlı il yolunda da çalışmalar başladı. Bu yol da bitümlü sıcak karışım kaplama standardında yapılacak. 2025 yılı içinde toprak işlerinin tamamlanması hedefleniyor. Sivas'mızın her köşesinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleriyle ilimizin her bölgesine hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz."

