Sivasspor'un ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Ligde 12 hafta sonunda 14 puan toplayan Sivas temsilcisi, bir sonraki maçta sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Ligin 9. haftasında sahasında Serikspor'la, 10. haftada ise deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada ise evinde Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında ise deplasmanda Sakaryaspor ile oynadığı maçı, rakibinin yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle hükmen 3-0 kazandı.

Ligin 6. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 7. haftada iç sahada Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Ligde son olarak 4. haftada deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

