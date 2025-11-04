Sivas'ta 11 patates türünün yörenin iklimi ve toprağına uyumu araştırılıyor

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi bünyesindeki Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezince 11 patates türünün yörenin iklimi ve toprağına adaptasyonu araştırılıyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün yanı sıra özel sektör hibesi ile ekilen, 7'si yerli, Chenova, Madeira, Madaline, Niğşah, Nam, Ünlenen, Saruhan, Onaran 2015, Murat Bey, Levent Bey ve Kingsman patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

İçerdikleri nişasta ve kuru madde oranına göre sınıflandırılan patateslerin, AR-GE amacıyla türlerin tohum kaliteleri, iklime uyumları, toprak ve gübre gereksinimleri üzerine çalışmalar yürütülüyor.

- "Sonuçlar daha sonra yayımlanacak"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kağan Kökten, AA muhabirine, 11 ayrı tohum ile yapılan çalışmaların sonuçlarını incelediklerini söyledi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ile özel firmadan patates çeşidi alarak ekim yaptıklarını belirten Kökten, şöyle konuştu:

"Sonuçlar daha sonra yayımlanacak ama elde ettiğimiz ürünler ortada. Bizim buradaki amacımız farklı çeşitlerin Sivas ekolojik koşullarında performanslarını ortaya koymak. Sonuçta Sivas'a da yavaş yavaş patates yetiştiriciliği geldiği için çiftçilerin belki yeni çeşitlere ihtiyacı olacaktır. Daha yüksek verimli, daha kaliteli çeşitlere ihtiyaçları olacaktır. Biz de bunların sonuçlarını çiftçilerle paylaşarak, onların istediği verimde veya istedikleri kalitedeki patateslerin performanslarını burada görmüş olacağız."

- "Hem yemeklik hem kızartmalık patateslerin performansını göreceğiz"

Yemeklik ve kızartmalık patates yetiştirdiklerini ifade eden Kökten, "Hem yemeklik hem kızartmalık patateslerin performansını burada görmüş olacağız. Dolayısıyla bu bölgenin iklim şartlarına hangisi iyi geliyor, hangisi iyi yetişebiliyor, hangisi daha kaliteli oluyor, bunları göreceğiz. İlerleyen süreçte ise bunları çiftçilerimizle paylaşacağız." dedi.

Kökten, patates çeşitleriyle yapılan yemekleri çok kişiyle tadım testi yapacaklarını, böylece hangilerinin niteliği ve tat açısından daha iyi olduğunu ortaya koyacaklarını kaydetti.