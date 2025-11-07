Ulaş'ta yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

Sivas'ta Ulaş Belediyesi itfaiye personelince yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

İtfaiye personeli tarafından Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen tatbikatta, yangına karşı alınacak tedbirler ve yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen tatbikatta itfaiye personeli Mustafa Çağlak, yangına karşı alınacak tedbirler, müdahale, yangının türüne göre doğru ve etkin söndürücü maddelerin kullanımı hakkında da bilgi verdi.