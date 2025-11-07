Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

        Sivas'ta Ulaş Belediyesi itfaiye personelince yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:12
        Ulaş'ta yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi
        Sivas'ta Ulaş Belediyesi itfaiye personelince yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

        İtfaiye personeli tarafından Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen tatbikatta, yangına karşı alınacak tedbirler ve yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

        Müdürlük bahçesinde düzenlenen tatbikatta itfaiye personeli Mustafa Çağlak, yangına karşı alınacak tedbirler, müdahale, yangının türüne göre doğru ve etkin söndürücü maddelerin kullanımı hakkında da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

