Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:40 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Suşehri-Zara kara yolunda seyir halinde olan Yunus Kayışoğlu (56) yönetimindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil, Kekeç köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muammer T. (39) idaresindeki 61 DJ 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Yunus Kayışoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Muammer T. ile aynı araçta bulunan Ali T. (41) yaralandı.

        Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı
        Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları başladı
        Uzmanı uyardı: "Hafife alınan zatürre ölümünüze neden olabilir"
        Uzmanı uyardı: "Hafife alınan zatürre ölümünüze neden olabilir"
        Yıldızeli Belediyesi yeni logosunu arıyor
        Yıldızeli Belediyesi yeni logosunu arıyor
        Gemerek İlçe Müftülüğünce gençlere yönelik Kayseri gezisi düzenledi
        Gemerek İlçe Müftülüğünce gençlere yönelik Kayseri gezisi düzenledi
        Araç sahiplerine uyarı geldi: "Yazlık lastikler, 7 derecenin altında tehlik...
        Araç sahiplerine uyarı geldi: "Yazlık lastikler, 7 derecenin altında tehlik...