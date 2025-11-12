Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suşehri-Zara kara yolunda seyir halinde olan Yunus Kayışoğlu (56) yönetimindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil, Kekeç köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muammer T. (39) idaresindeki 61 DJ 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

