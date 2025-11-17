Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Erasmus projesi kapsamında Polonya, İspanya ve Yunanistan'dan öğretmenler Sivas'a geldi

        Sivas'ta bir okul tarafından yürütülen Erasmus plus (Erasmus+) projesi kapsamında Polonya, İspanya ve Yunanistan'dan öğretmenler Sivas'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erasmus projesi kapsamında Polonya, İspanya ve Yunanistan'dan öğretmenler Sivas'a geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta bir okul tarafından yürütülen Erasmus plus (Erasmus+) projesi kapsamında Polonya, İspanya ve Yunanistan’dan öğretmenler Sivas'a geldi.

        Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu ve Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nun ortaklaşa yürüttüğü "Özel Eğitimde Çevre Eğitim Metotlarının Güçlendirilmesi" Erasmus+ projesi kapsamında kente gelen eğitimciler, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan’ı ziyaret etti.

        Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu ve Hamza Yerlikaya Ortaokulu idarecileri ve projeden sorumlu öğretmenlerinin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, öğretmenler ile bir süre sohbet ederek proje hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu'nu gezen öğretmenler, atölyelerde öğrencilerin çalışma örneklerini inceledi.

        Okul müdürü Süleyman Güler, yurt dışından gelen meslektaşlarının okuldaki eğitim faaliyetlerine katıldıklarını, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımlarının çok güzel ve verimli bir çalışma olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası!
        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Gölova'da çevre yolunda aydınlatma çalışması yapıldı
        Gölova'da çevre yolunda aydınlatma çalışması yapıldı
        Ormanın hayaletleri ailece görüntülendi Geçmişte bir tek vaşak bile nadir g...
        Ormanın hayaletleri ailece görüntülendi Geçmişte bir tek vaşak bile nadir g...
        Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini artırıyor
        Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini artırıyor
        Sivas'ta yoğun sis
        Sivas'ta yoğun sis
        Küçük bedenleriyle büyük yaşam mücadelesi veriyorlar Türkiye'de her yıl dün...
        Küçük bedenleriyle büyük yaşam mücadelesi veriyorlar Türkiye'de her yıl dün...
        Sivas'ın tarihi kent meydanı sislere gömüldü
        Sivas'ın tarihi kent meydanı sislere gömüldü