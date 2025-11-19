Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME - Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları başladı

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:10 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:10
        İlçeye bağlı Çaltı köyünde önceki gün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına sahada gözlemlenen olumsuz koşullar nedeniyle dün gece saatlerinde bir süre ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olay yerinde gazetecilere, şantiye müdürünün heyelan risk azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması ve heyelanlı bölgeye düşmesi neticesinde olayın meydana geldiğini söyledi.

        İhbarın alınmasının hemen akabinde tüm ekiplerin harekete geçtiğini anlatan Şimşek, "Ancak şu ana kadar maalesef bir netice elde edemedik çünkü şantiye müdürümüzün düştüğü bölge bir heyelan bölgesi ve sürekli toprak hareketleri var. Sürekli taşlar yuvarlanıyor, toprak kayıyor. Çok riskli ve zor bir bölge." diye konuştu.

        - "Adli ve idari soruşturma başlatılmış durumda"

        Şimşek, bölgede görev alan ekiplerin can güvenliğini de düşündüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Şartlar elverdiği ölçüde çalışmalarımız yürütülecek. İnşallah kısa sürede bir sonuca ulaşırız diye ümit ediyorum. Şantiye müdürümüzün ailesine sabırlar diliyorum, firmamıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Bir taraftan da olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış durumda. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ve burada hazır bulunan 60 personelimiz var. Bu arada tabii ilk etapta şantiye müdürümüzün düşmesinin hemen arkasından ona yardımcı olmak ve kurtarmak isteyen çalışanlar da olmuş. Onlarda da hafif yaralanmalar var, tedavileri hastanede devam ediyor."

        İlçeye bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

