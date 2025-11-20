Sivas'ta "Şeker çocuklarımız" etkinliği düzenledi

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nda "Şeker çocuklarımız" etkinliği düzenledi.

Okul öğretmenleri Seda Baykal ve Özlem Kılıç tarafından düzenlenen etkinlikte, diyabetin önemi anlatılarak farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen ve öğrencilere mavi halka dağıtıldı.

Daha sonra hazırlanan mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı. Balonların oluşturduğu görüntü, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle izlendi.

Okul müdürü Aydın Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin hem öğrencileri bilinçlendirdiğini hem de eğlenerek öğrenmelerini sağladığını söyledi.