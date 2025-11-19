Sivas'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 tır şoförü tutuklandı.
Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları Van'dan İstanbul'a giden bir tırın dorsesinde arama yaptı.
Tırın dorsesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 28 düzensiz göçmen yakalanırken, tırın şoförü M.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
