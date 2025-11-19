Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 tır şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 18:13 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:13
        Sivas'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 tır şoförü tutuklandı.

        Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları Van'dan İstanbul'a giden bir tırın dorsesinde arama yaptı.

        Tırın dorsesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 28 düzensiz göçmen yakalanırken, tırın şoförü M.U. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

