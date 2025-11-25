Habertürk
        Sivas Haberleri

        CHP Sivas Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        25.11.2025 - 16:09
        CHP Sivas Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması
        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Korkmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadınların dayanışmasının en büyük ışık ve cesaret olduğunu söyledi.

        Kadına şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını vurgulayan Korkmaz, "Biz kadınlar o güçsüzlük masalını paramparça ettik. Sokakta, evde, işte, Meclis'te geri adım atmadık, atmayacağız. Bir kez daha söz veriyoruz, katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız." dedi.

        Korkmaz, kadın dayanışmasının önemine dikkati çekerek, "Kadınlar omuz omuza, örgütlü bir şekilde kazanacak. Bugün burada bir kez daha haykırıyoruz, kadınlar susmuyor, kadınlar direniyor ve kadınlar kazanacak. Katledilen tüm kadınların hesabı sorulana kadar da bu mücadele bitmeyecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

