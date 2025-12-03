Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den engelli ve yaşlılara ziyaret

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli ve yaşlı aileleri ziyaret etti.

Engelli ve yaşlı ailelere ziyaret gerçekleştiren İlbey, AA muhabirine, bu günün toplumsal farkındalığın arttırılması, engelli bireylerin her alanda yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve desteklenmesini hedefleyen bir gün olduğunu söyledi.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu belirten İlbey, şunları kaydetti:

"Engelli olmak bir tercih değil, hayatın bize getirdiği bir sınavdır. Bazıları doğuştan engelli, bazıları da hayatın içinde yaşanan kazalar veya hastalıklardan sonra engelli olabiliyor. Bunu bir eksiklik olarak görmemeliyiz. Ayrıca yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır. Onların huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak bizlerin görevidir."