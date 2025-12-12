Habertürk
        Sivas Belediyesi, 4 yeni halk otobüsünü hizmete sundu

        Sivas Belediyesi, toplu taşımayı rahatlatmak amacıyla 4 yeni halk otobüsünü hizmete sundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:16
        Sivas Belediyesi, 4 yeni halk otobüsünü hizmete sundu
        Belediye Başkanı Adem Uzun, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Öztürk, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni halk otobüslerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

        Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu taşımada altyapıyı güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

        Sekiz metre uzunluğundaki mevcut otobüslerin yoğunluk oluşturduğunu anlatan Uzun, "Yeni alınan 12 metrelik araçlar daha geniş, daha fazla koltuk kapasiteli ve işletme maliyetlerinin düşük olması nedeniyle kooperatife önemli katkı sağlayacak." dedi.

        Uzun, Halk Otobüsleri Kooperatifi ile otobüsleri büyüteceklerinin sözünü verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kooperatifimiz elini taşın altına koydu, biz de belediye olarak destek vererek şu an itibarıyla 4 sarı uzun otobüsü şehrimizin hizmetine kazandırmış olduk. Bu çalışmalarımız ilerleyen dönemde devam edecek. Amacımız ulaşımda güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak. Mevcuttaki otobüslerin uzunluğu 8 metre. Bu da ciddi anlamda bir yoğunluğa sebep oluyor. Yeni otobüslerimiz ise 12 metre, koltuk sayısı daha fazla ve daha geniş. Haliyle daha fazla yolcu kapasitesine sahip. Aynı zamanda bu otobüsler yedek parça, yakıt ve bakım maliyetlerinin düşük olmasıyla kooperatifimize büyük katkı ve tasarruf sağlıyor. Esnafımızın yanında yer almaya devam edeceğiz."

        Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ise yeni otobüslerin hem kooperatifi hem de vatandaşları rahatlatacağını söyledi.

        Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Öztürk de verilen destekler için Başkan Uzun'a teşekkür ederek, yeni otobüslerin hayırlı olmasını diledi.

        Programda, geçen günlerde kullandığı halk otobüsünde yolcunun unuttuğu altını sahibine teslim eden şoför Sefa Terekli de ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

