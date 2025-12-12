Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta evlilik vaadiyle mağdurları 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 22:12 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:16
        Sivas'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta evlilik vaadiyle mağdurları 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl merkezinde bazı kişilerin evlilik vaadiyle dolandırılmaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

        Kayseri istikametine araçla kaçmaya çalışan şüpheliler H.D, R.E ve R.A, Gemerek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E ve R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden ele geçirilen ziynet eşyası, müştekilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

