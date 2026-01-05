Gemerek'te sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Belediye yetkilileri, sokak ve doğada yaşayan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarına destek amaçlı bazı noktalara mama bırakıldı.

