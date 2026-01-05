Gemerek'te sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarına destek amaçlı bazı noktalara mama bırakıldı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarına destek amaçlı bazı noktalara mama bırakıldı.
Çepni Belediyesi, soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirlediği noktalara mama bıraktı.
Belediye yetkilileri, sokak ve doğada yaşayan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.
Ekipler, vatandaşlardan da soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının beslenmelerine destek olmalarını istedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.