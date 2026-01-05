Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarına destek amaçlı bazı noktalara mama bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:29 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:29
        Çepni Belediyesi, soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirlediği noktalara mama bıraktı.

        Belediye yetkilileri, sokak ve doğada yaşayan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

        Ekipler, vatandaşlardan da soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının beslenmelerine destek olmalarını istedi.

