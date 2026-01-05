Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta vaşağın tavşanı avlama anı güvenlik kamerasında

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde vaşağın tavşanı avlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:52 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:52
        İlçeye bağlı Kılıçköy'de gezinen vaşak, karla kaplı arazide fark ettiği tavşanın izini sürdü.

        Tavşanı kovalayan vaşak, daha sonra avını yakaladı.

        Vaşağın tavşanı avlama anı, köy muhtarlığının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Köy muhtarı Temur Kılıç, kışın sessiz olmasından dolayı yabani hayvanların sıklıkla köye geldiğini belirterek, "Köylülerimizin hasret çekmesi nedeniyle kamera bağladık. Kameralar sayesinde doğanın gerçeği gözler önüne serildi. Görüntüleri izleyen köylülerimiz, vaşağın tavşan avına şahit oldular." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

