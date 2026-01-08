Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:54
        Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Yasak (65) yönetimindeki 58 AEP 860 plakalı otomobil, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Budaklı köyü mevkisinde T.E. (25) idaresindeki 58 BG 680 plakalı tırın dorsesine çarptı.

        V.E.B. (60) yönetimindeki 34 GOC 005 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücünün manevra yapması üzerine şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerden Yasak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, diğer otomobilin sürücüsü V.E.B. ile aynı araçta bulunan C.Ç. (61) yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

