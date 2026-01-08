Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sürücülerden Yasak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, diğer otomobilin sürücüsü V.E.B. ile aynı araçta bulunan C.Ç. (61) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

V.E.B. (60) yönetimindeki 34 GOC 005 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücünün manevra yapması üzerine şarampole devrildi.

Sivas'ta tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

