Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sivas'ta tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Yasak (65) yönetimindeki 58 AEP 860 plakalı otomobil, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Budaklı köyü mevkisinde T.E. (25) idaresindeki 58 BG 680 plakalı tırın dorsesine çarptı.
V.E.B. (60) yönetimindeki 34 GOC 005 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücünün manevra yapması üzerine şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden Yasak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, diğer otomobilin sürücüsü V.E.B. ile aynı araçta bulunan C.Ç. (61) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
