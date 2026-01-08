Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas-Kayseri kara yolu Altınyayla-Pınarbaşı kavşağında buzlanma nedeniyle iki tır çarpıştı, ardından iki tır daha kazaya karışan araçlara çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.