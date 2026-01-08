Sivas'ta veliler kan bağışında bulundu

Kampanyada en çok bağışçı getiren sınıfa kupa, en çok bağış getiren öğrencilere de madalyaları verdi.

Sarı, kan bağışına katılan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyasına velilerin ilgi gösterdiğini belirten Sarı "Kahramanlık madalyası kazanmak isteyen öğrenciler, velilerini kan bağışı için okula getirdi. Yarış içinde velilerini okula getiren öğrenciler birden fazla madalya kazanabilmek için yoğun çaba harcadılar." dedi.

Öğrencilerinin teşvikiyle kampanyaya dahil olan veliler, Türk Kızılay için kan bağışladı.

Kahramanlık madalyası kazanmak isteyen öğrenciler, velilerini ikna ederek kan bağışı için okula getirdi.

Burhan Haksever İlkokulu tarafından "Okulumda KAN'PANYA var" projesi kapsamında kan bağışı kampanyası başlatıldı.

