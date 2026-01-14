Ulaş ilçesinde soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen ilçede cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapılıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri de kapılı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çocuklar ise karın keyfini kızakla kayarak çıkarıyor.
