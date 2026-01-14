Habertürk
        Ulaş ilçesinde soğuk hava etkili oluyor

        Ulaş ilçesinde soğuk hava etkili oluyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:49 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:49
        Ulaş ilçesinde soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ın Ulaş ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen ilçede cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapılıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri de kapılı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Çocuklar ise karın keyfini kızakla kayarak çıkarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

