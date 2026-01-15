Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta polis özel harekat timleri Suriye'ye dualarla uğurlandı

        Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta polis özel harekat timleri Suriye'ye dualarla uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye uğurlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, kahraman polisleri çok önemli ve aynı zamanda kutsal bir görev için sınır ötesine uğurladıklarını belirtti.

        Göreve giden polislere başarılar dileyen Şimşek, "İnşallah orada devletimizin bekası, milletimizin huzuru için kahramanca en güzel şekilde görevinizi icra edeceksiniz. Sizler mazisi şanla, şerefle, kahramanlıklarla dolu bir teşkilatın mensubusunuz. İnanıyorum ki gitmiş olduğunuz bölgede kahramanlık göstereceksiniz, vatan sevgisi ve üstün sorumluluk anlayışıyla görevinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Allah sizleri her türlü beladan, musibetten korusun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Güle güle gidin, güle güle gelin." ifadelerini kullandı.


        İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'nın da katıldığı törende, İl Müftüsü Hasan Limon tarafından dua edildi ve kurban kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        "Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
        "Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Miraç Kandili mesajı
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Miraç Kandili mesajı
        İlkokuldaki kasiyersiz "dürüstlük dolabı" kasa fazlası verdi
        İlkokuldaki kasiyersiz "dürüstlük dolabı" kasa fazlası verdi
        Başkan Uzun: "DMA odaları sayesinde 57 milyon lira tasarruf sağladık"
        Başkan Uzun: "DMA odaları sayesinde 57 milyon lira tasarruf sağladık"
        Zara'da sigara bırakma polikliniği açıldı
        Zara'da sigara bırakma polikliniği açıldı
        'Kar zahmet değil rahmet' dediler, şükür koyunu kestiler Son yılların en fa...
        'Kar zahmet değil rahmet' dediler, şükür koyunu kestiler Son yılların en fa...