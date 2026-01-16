Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Sivas'ta aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:08
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

        Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, kar yağışı sonrası tarihi Valilik binası arkasındaki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye kar temizleme ekiplerince kurtarıldı.

