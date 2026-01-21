Habertürk
        Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Giriş: 21.01.2026 - 10:14
        Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemerek ilçesinde örgütlü olarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Gemerek ilçesinde 9, Kayseri'de 1 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramalarda, 34 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve plakasız çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığının, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik alınan tüm tedbirleri artırarak, aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

