        Giriş: 25.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:07
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Alper Akarsu, Ömer Tevfik Özkoç, Serdar Osman Akarsu

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamil Fidan (Dk. 72 Charisis), Ethemi (Dk. 90 Emre Gökay), Cihat Çelik (Dk. 90 Avramovski), Malle (Dk. 72 Kimpioka), Bekir Turaç Böke

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Poko (Dk. 72 Afena-Gyan), Traore, Moreno, Diagne, Dia Saba (Dk. 87 Çekdar Orhan), Celal Hanalp, Hasani (Dk. 72 Sinan Kurt)

        Goller: Dk. 21 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 57 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 55 Celal Hanalp, Dk. 80 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 61 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)




        SİVAS

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

