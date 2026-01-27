Habertürk
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 143 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        27.01.2026 - 09:51
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 143 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

