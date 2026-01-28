Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Zara'da "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:05
        Zara'da "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Zara Merkez Camisi yanında düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, güvenlik güçleri, muhtarlar ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        130 bağışçının kan bağışında bulunduğu etkinliğe katılanlara Kızılay'a ait termos çanta ve soğuk çay hediye edildi.

        Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, "Genel merkez temalı 'Birbirimze Candan Bağlıyız' kan bağışı kampanyamıza Zara ilçemizde gün geçtikçe büyük bir yoğunluk oluşmakta, talepler artmaktadır. Halkımızın kan bağışı konusundaki hassasiyetleri bizleri de mutlu etmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

