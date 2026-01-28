Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 91 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:02
        Sivas'ta kar nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 91 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

