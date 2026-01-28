Sivas'ta kar nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 91 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.



Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

