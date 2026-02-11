Canlı
        Sivas'ta eriyen kar suları taşkına neden oldu

        Sivas'ta eriyen kar suları taşkına neden oldu

        Sivas'ın Hafik ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bir mahallede taşkın meydana geldi.

        Giriş: 11.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:02
        Sivas'ta eriyen kar suları taşkına neden oldu
        Sivas'ın Hafik ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bir mahallede taşkın meydana geldi.

        Koç Mahallesi'nde etkili olan su baskınları nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgeden geçen dere yatağında temizleme ve ıslah çalışması başlattı.

        Hafik Belediyesi ekipleri de sokaklarda ve binaların çevresinde biriken suları tahliye etmek amacıyla çalışma yaptı.

        Su baskınları, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'nin arka kısmındaki bölgede de etkili oldu.

        Belediye ekipleri, hastane çevresinde ve yerleşim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Koç Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Muttalip Kaçtan'ın evi ve bahçesi de eriyen kar sularından etkilendi.

        Kaçtan'ın ikamet ettiği evin bir bölümüne giren suların boşaltılması için ekipler su motoruyla müdahale etti.

        Kaçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağdı ve erimeye başladı. Evin çevresi su doldu. Su, motorla çekiliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

