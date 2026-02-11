Sivas Eğitim Folklor ve Sanat Akademisi "Herfene Geceleri" geleneğini yaygınlaştıracak

Sivas Eğitim Folklor ve Sanat Akademisi, asırlık gelenek "Herfene Geceleri"ni yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda konuşan Sivas Eğitim Folklor ve Sanat Akademisi Başkanı Özcan Keskin, 2025 yılında başlattıkları çalışmalar doğrultusunda Sivas’ın özgün kültürel değerlerini yaşatma hedefinde olduklarını ifade etti.



Herfene geleneğini yaşatmak ve yeniden gündeme taşımak amacıyla bu yola çıktıklarını belirten Keskin, "Sıra gecelerinin yerine, özümüz olan herfene kültürünü canlandırmayı kendimize misyon edindik. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ise kentin kültürel değerlerinin ön plana çıkarılmasının önemine vurgu yaparak, "Kentimiz için özümüzü temsil eden etkinlikler ve tanıtımlar büyük önem taşıyor. Herfeneyi tekrar gündeme taşımanızdan büyük mutluluk duyuyorum. Biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Önemli olan, kazananın Sivas olması ve şehrimize değer katılması." diye konuştu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan da herfene geleneğinin Sivas’ın saz ve söz kültürüyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.



Sivas'ın aşıklar diyarı olarak bilindiğini aktaran Erdoğan, "Kültürel mirasımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak açısından herfene geleneği çok değerli. Bunu etkin bir şekilde sunabilmek ve dışarıdan gelen ziyaretçilere tanıtmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Programa, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Demirgil, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mesut Dursun ve dernek yöneticileri katıldı.









