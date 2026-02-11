Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde yol düzenleme çalışması başlatıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Hacıyusuf-Kartalkaya köyleri grup yolunda, yoğun yağışlar nedeniyle bozulan kesimlerde yol düzenleme çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:16 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:16
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde yol düzenleme çalışması başlatıldı
        Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Hacıyusuf-Kartalkaya köyleri grup yolunda, yoğun yağışlar nedeniyle bozulan kesimlerde yol düzenleme çalışmaları başlatıldı.

        İlçe Özel İdare ekipleri, yoğun yağışların ardından Hacıyusuf-Kartalkaya köyleri grup yolunda çalışma yaparak bozulan yerleri onardı.

        Çalışmaların devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların çalışma süresince trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

        Bölge halkı ise başlatılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

