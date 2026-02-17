Canlı
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Giriş: 17.02.2026 - 18:34 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:34
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        B.A. (18) yönetimindeki 38 FN 389 plakalı otomobil ile A.C. (58) idaresindeki 06 YDA 77 plakalı otomobil Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan B.A, G.T. (65) ve A.A. (43), Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

