Gemerek'te öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir lisenin öğrencileri, aralarında topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.



Yeniçubuk Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayının manevi atmosferine yakışır anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.



Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan yardım kampanyasına öğrenciler gönüllü olarak katkıda bulundu. Toplanan yardımlarla hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak sofralara bereket, gönüllere umut oldu.



Okul müdürü Mustafa Koçak, öğrencilerin sergilediği bu örnek davranışın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

