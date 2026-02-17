Canlı
        Sivas Haberleri

        Gemerek'te öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir lisenin öğrencileri, aralarında topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:57 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:57
        
        

        Yeniçubuk Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayının manevi atmosferine yakışır anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

        Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan yardım kampanyasına öğrenciler gönüllü olarak katkıda bulundu. Toplanan yardımlarla hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak sofralara bereket, gönüllere umut oldu.

        Okul müdürü Mustafa Koçak, öğrencilerin sergilediği bu örnek davranışın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

