        Sivas Haberleri

        Sivas-Erzincan kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

        Sivas-Erzincan kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:14 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:14
        Sivas-Erzincan kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
        Sivas-Erzincan kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapatıldı.

        Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan Kızıldağ geçidinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

        Ekipler, bölgedeki şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici cinsi araçların geçişine izin vermiyor.

        Bu tür araçlar İmranlı ilçesiyle bölgedeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

        Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

