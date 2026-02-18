Sivas-Erzincan kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Sivas-Erzincan kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapatıldı.



Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan Kızıldağ geçidinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.



Ekipler, bölgedeki şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici cinsi araçların geçişine izin vermiyor.



Bu tür araçlar İmranlı ilçesiyle bölgedeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.



Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

