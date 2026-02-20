Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor'da Sakaryaspor maçının hazırlıkları başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:57 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da Sakaryaspor maçının hazırlıkları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

        Ligde oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

        Sivasspor, yarınki antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor, 23 Şubat Pazartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Sakaryaspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Sakaryaspor maçı hazırlıkları başladı
        Teravih namazı giderken otomobilin çarptığı kayınvalide ile gelin öldü (3)
        Teravih namazı giderken otomobilin çarptığı kayınvalide ile gelin öldü (3)
        Sivas'ta teravihe giderken trafik kazasında ölen gelin ve kayınvalidenin ce...
        Sivas'ta teravihe giderken trafik kazasında ölen gelin ve kayınvalidenin ce...
        Teravihe gitmek istemişlerdi, gelin ve kaynana son yolculuklarına birlikte...
        Teravihe gitmek istemişlerdi, gelin ve kaynana son yolculuklarına birlikte...
        Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar veren şüpheli yakalandı
        Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar veren şüpheli yakalandı