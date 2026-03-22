Sivasspor bu sezon ilk kez "3'te 3" yaptı
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda dün Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı.
Ligdeki son mağlubiyetini 29. haftada sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak alan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada galip geldi.
Sezonun 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Sivas temsilcisi, 31. haftada sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Manisa FK'yi dün deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
Ligde geride 32 haftada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 47 puan toplayan Sivasspor, 33. haftada sahasında 5 Mayıs Salı günü Esenler Erokspor ile mücadele edecek.
