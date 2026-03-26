        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Zara Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Ersan Ergin seçildi

        Sivas'ın Zara ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Sivas Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil'in divan başkanlığını yaptığı genel kurul, Zara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


        İki adayın yarıştığı seçimde, 130 üye oy kullandı. Adaylardan Ersan Ergin, aldığı 67 oyla oda başkanlığına seçildi.


        Diğer aday Ömer Yanıkoğlu'nun 61 oy aldığı seçimde 2 oy da geçersiz sayıldı.

        Seçimin ardından konuşan Ergin, "Odamız kurumsal yapılanması kapsamında yeni yerine taşınarak şoför esnaflarımıza daha iyi şartlarda hizmet verilecektir. İki odamıza da yer tahsisi konusunda kapılarını açan belediye başkanımıza, odalarımızın tefrişatı konusunda yanımızda olan birlik başkanımıza ve bizi bu göreve layık gören siz delegelerimize teşekkür ederim." dedi.


        Genel kurula, Belediye Başkanı Fatih Çelik, siyasi parti temsilcileri, Sivas ve Zara'dan oda başkanları ile üyeler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu

        Benzer Haberler

        Sivas Adliyesi personelinden Sivasspor'a tribün desteği
        Sivas Adliyesi personelinden Sivasspor'a tribün desteği
        Sivas'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Sivas'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        "Yoğun yağışla geçen kış mevsimi kene popülasyonunu artırabilir" uyarısı
        "Yoğun yağışla geçen kış mevsimi kene popülasyonunu artırabilir" uyarısı
        Şehirde renkli görüntüler oluşturan firari kazlar, yuvalarında görüntülendi
        Şehirde renkli görüntüler oluşturan firari kazlar, yuvalarında görüntülendi
        Suşehri Belediyesi, Kemalpaşa İlköğretim Okulu'na çocuk oyun sınıfı yaptı
        Suşehri Belediyesi, Kemalpaşa İlköğretim Okulu'na çocuk oyun sınıfı yaptı
        Sivas Devlet Tiyatrosu "Berlin Berlin" adlı oyunu sahneleyecek
        Sivas Devlet Tiyatrosu "Berlin Berlin" adlı oyunu sahneleyecek