        Zara'da Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu.

        Giriş: 31.03.2026 - 16:02 Güncelleme:
        BBP Zara İlçe Başkanlığı tarafından Merkez Camisi'nde 17 yıl önce helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi.


        Programın ardınan açıklama yapan BBP İlçe Başkanı Mustafa Polat, "Şehadetlerinin 17. yılında liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının acıları yüreğimizde hala sıcaklığını korumaktadır. Müslüman Türk davasını düstur edinen Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'i rahmetle anıyor, vefamızı yerine getirdiğimiz mevlit programımıza katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

