Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu Sivas’ta bir kişi arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldı

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Sivas’ta bir vatandaş arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Dikilitaş caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat, arkadaşıyla aralarında yaşanan tartışma sonrası arkadaşına ait 3 cep telefonunu kırarak çöpe attı. Arkadaşının karakola giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Canpolat’a ulaştı. Ekipler Canpolat'ın çöpe attığı telefonları bulmasını istedi. Polis ekipleri eşliğinde 3 konteyneri boşaltarak 1 saat boyunca telefonları aradı. Uzun uğraşlar sonrası cep telefonlarından 1’ini bulabildi. Canpolat’ın çöpleri karıştırdığı anları çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.



“Çöpü tek tek karıştırdım bulamadım”

Arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası telefonları çöpe attığını belirten Canpolat, “Bir tartışma oldu ardından telefonları çöpe attım. Şimdi telefonları bulmaya çalıştım. Çöpü tek tek karıştırdım ama bulamadım” dedi.

SİVAS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

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