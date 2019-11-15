Sağlıkçılar bin 500 fidan dikti Medicana Sivas Hastanesi "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Zara’nın Dipsizgöl köyüne bin 500 fidan dikti

Medicana Sivas Hastanesi "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Zara’nın Dipsizgöl köyüne bin 500 fidan dikti.

Türkiye’nin önde gelen Kalp Damar Cerrahlarından Prof.Dr.Kasım Doğan, doğduğu köy olan Zara Dipsizgöl köyüne kendi imkanları ile yıllardır fidan dikerek küçük bir orman haline getirdiği alanı, Medicana Hastanesi ’de katkı sağlayarak bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Doktorlar, yöneticiler, hastane personelinin ve köy halkının katıldığı fidan dikme töreninde küçük bir konuşma yapan Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray; “ Kıymetli hocamızın kendi elleriyle bugüne kadar büyüttüğü bir köy ormanı var. Bizlerde “Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında katkı sağlamak istedik. Fidanlarımızı Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıl anısına, onun düşüncelerini, fikirlerini temsilen yeniden toprakla buluşturarak filizlendirmek istedik” dedi.

Kalp Damar Cerrahı Prof.Dr.Kasım Doğan ise “Dünyada yaşamın sonsuza kadar sürebilmesi için milyonlarca yılda oluşmuş olan bu dengeyi korumamız gerekir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların tüketimi de hızla artıyor. Bu artış atmosferde çok daha fazla co2 salınımına neden olmaktadır. Emanet aldığımız dünyayı torunlarımıza bırakabilmemiz için karbon ayak izimizi mümkün olduğu kadar küçültmeli veya silmeliyiz. Bu gün ki çabamız bu amaca yöneliktir. Atamızın anısına Medicana Hastanesi çalışanları olarak 1500 fidan diktik. Buna katkı sağlayan başta genel müdürümüz Şerafettin Demiray olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

SİVAS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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